Una foto mostra i personaggi di Doom Patrol nel finale di stagione di Titans

Su twitter sono state pubblicate delle immagini che mostrano il gruppo dei supereroi Doom Patrol comparire al fianco di alcuni protagonisti di Titans durante il finale della prima stagione della serie DC.

I personaggi ideati da Bob Haney e Arnold Drake alla fine sono comparsi all'interno di una serie interamente dedicata a loro e che ha ricevuto anche un ottimo riscontro di critica e pubblico - di seguito potete visionare la nostra recensione di Doom Patrol. Ma c'è stato un momento in cui avremmo potuto ammirare il bizzarro gruppo di supereroi già all'interno della prima stagione di Titans, in un finale che non è mai stato reso pubblico. Almeno questo è ciò che si può dedurre dalla immagini rese pubbliche sul noto social network.

Nel post, infatti, sono presenti due immagini. In una è possibile vedere Robot Man, Elasti-Girl e Negative Man in una scena buia vicino ad alcuni membri dei titans, mentre nella seconda sono presenti Starfire e Negative Man, con quest'ultimo che sembra in procinto di utilizzare il suo super potere. In queste foto probabilmente il gruppo dei Doom Patrol era arrivato in soccorso dei titani per poter fronteggiare Trigon.

Vi sarebbe piaciuto vedere i due gruppi di super eroi unire le forze nel finale di stagione di Titans? Doom Patrol, che può contare all'interno del cast di celebrità come Timothy Dalton e Brendan Fraser, viene distribuita negli Stati Uniti dal servizio streaming DC Universe ed è incentrata sulla storia di un gruppo di supereroi fuori dagli schemi che cercano un modo per poter rivedere il loro mentore rapito dal misterioso Mr. Nobody. La prima stagione di Doom Patrol è disponibile su Prime Video e la serie è stata inoltre rinnovata per una seconda stagione.