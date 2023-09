La foto che non ti aspetti: Maurizio Corona con Brad Pitt a Misurina per un nuovo film?

Brad Pitt è in Italia, a Misurina per la precisione, e ad annunciarlo è stato niente poco di meno che Maurizio Corona. Lo scrittore, ospite fisso di Bianca Berlinguer, ha pubblicato sui propri account social una fotografia che lo ritrae proprio in compagnia dell’attore di Hollywood.

Inutile dire che lo scatto è rapidamente diventato virale ed ha suscitato reazioni da parte di tutti i follower dell’alpinista, curiosi di sapere come abbia incrociato Brad Pitt e soprattutto il motivo per cui quest’ultimo si trova in Italia.

Secondo quanto trapelato, Brad Pitt sarebbe atterrato lunedì scorso con un volo privato all’aeroporto di Bolzano, e starebbe trascorrendo qualche giorno di relax tra le Dolomiti e Merano, ecco come ha incrociato Corona che come noto è appassionato di alpinismo.

Tuttavia, come avvenuto anche in altre circostanze, le congetture ed i gossip sul motivo di questa visita si sprecano: c’è già chi è pronto a scommettere che Pitt sia in zona per preparare il suo nuovo film, come confermato da un incontro con lo scrittore di Erto. La pellicola - sostengono molti - dovrebbe essere incentrata sulla storia della mummia di Similaun che Pitt ha tatuato sul braccio. Ovviamente però non c’è nulla di confermato, almeno al momento.