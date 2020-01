Le foto del nuovo episodio di Supergirl 5 mostrano un ritorno inaspettato

Non manca molto al centesimo episodio di Supergirl , ma prima c'è da vedere come Crisi Sulle Terre Infinite plasmerà lo show e l'intero Arrowverse. Il primo episodio post-crossover sarà Bottle Episode e le immagini diffuse da The CW rivelano che ci sarà un ritorno sorprendente.

Come potete vedere in calce all'articolo, infatti, Lex Luthor (Jon Cryer) sarà della partita. Sebbene la sua presenza in Supergirl non sia una sorpresa assoluta, sarà senz'altro interessante vedere come si inserirà nello show in seguito agli eventi che lo hanno visto protagonista. Ricordiamo che Lex Luthor era stato risparmiato da The Monitor (LaMonica Garrett) nel finale della quarta stagione di Supergirl e che in seguito è comparso in Crisi, dove ha preso il posto del Superman di Brandon Routh, manipolando il Libro del Destino. Dalle immagini, sembra che Lex sia un una qualche posizione di comando e le prime risposte dovrebbero arrivare durante i due episodi finali di Crisi sulle Terre Infinite, che andranno in onda il 14 gennaio sull'emittente americana.



In più, è possibile dare un primo sguardo alla guest star Meaghan Rath nei panni di Brainiac 5 donna. L'attrice è la sorella di Jesse Rath, che nella serie interpreta proprio Brainiac 5.



Leggiamo dunque la sinossi di Bottle Episode: "Le complicazioni successive alla Crisi portano Supergirl (Melissa Benoist) a dover affrontare una minaccia caotica". Tawnia McKiernan ha diretto l'episodio, mentre la storia è di Derek Simon e la sceneggiatura è stata scritta da Nicki Holcomb e Jen Troy.



Bottle Episode, decima puntata della quinta stagione di Supergirl, andrà in onda il 19 gennaio.