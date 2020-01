Ecco la foto del personaggio di Supergirl che farà il suo ritorno nel prossimo episodio

Dopo il drammatico finale di Crisi sulle Terre Infinite, il grande evento crossover che ha coinvolto le serie DC del network The CW, la serie Supergirl torna con la propria messa in onda regolare, dove farà ritorno uno storico personaggio.

È tempo di grandi ritorni per la serie con protagonista l'attrice Melissa Benoist nei panni della supereroina Kara Danvers/Supergirl. Dopo il rientro del Lex Luthor di Jon Cryer adesso abbiamo la conferma che l'attore Jeremy Jordan tornerà riprendere il ruolo di Winn Schott, nel prossimo episodio intitolato Back From the Future - Part One.

Dalla foto - che come al solito potete visionare in calce all'articolo - il personaggio interpretato da Jordan si trova vicino ad altri personaggi mentre sembra in procinto di fuggire da qualcosa. Ha una maschera che gli copre una piccola porzione della parte superiore del volto e un abbigliamento che richiama uno stile che sembra provenire dal futuro, proprio come il titolo della nuova puntata.

Cosa ne pensate del ritorno di Winn Schott? Il personaggio era apparso l'ultima volta durante la terza stagione. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo al trailer dell'episodio di Supergirl, ricordandovi che Back From the Future - Part One andrà in onda il 26 gennaio 2020 negli Stati Uniti, mentre per il mercato italiano bisognerà attendere il 14 marzo dello stesso anno, quando sarà disponibile all'interno della programmazione del canale Premium Action.