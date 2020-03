Le foto della première di Stargirl ci mostrano la famiglia Whitmore

Oltre ad aver svelato il design di Dottor Mid-Nite in Stargirl, il network The CW, famoso per le sue serie dell'Arrowverse, ha voluto condividere con i fan le prime immagini scattate sul set della première dello show sulla supereroina dei fumetti DC.

In calce alla notizia potete vedere la galleria, contente le foto della prima puntata, che introdurrà i fan al personaggio nato dalla mente di Geoff Johns e Lee Moder nel 1999. Seguiremo quindi le vicende della famiglia Whitmore e della loro decisione di trasferirsi dalla California al Nebraska. Courtney, interpretata da Brec Bassinger, è una ragazza che frequenta il secondo anno del liceo, la cui vita verrà sconvolta una volta scoperto che il suo patrigno era l'assistente di Starman, vecchio supereroe.

Il primo episodio sarebbe dovuto andare in onda il prossimo 11 maggio nel palinsesto di The CW, ma l'emergenza Coronavirus ha fatto insorgere in alcuni ritardi nella produzione, spostando la data della première di una settimana. Se non lo avete ancora visto, vi segnaliamo l'ultimo trailer dedicato a Stargirl, serie TV il cui cast è composto dalla già citata Brec Bassinger, Luke Wilson, Amy Smart e Trae Romano.

Per ora non abbiamo notizie riguardo un'eventuale uscita in Italia, ma siamo sicuri che nei prossimi mesi avremo ulteriori informazioni.