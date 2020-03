La foto di Sarah Michelle Gellar a tema Buffy che vi migliorerà la giornata

Se anche voi siete alle prese con la quarantena dovuta al Coronavirus e siete degli amanti di Buffy l'amazzavampiri, l'amatissima serie cult creata da Joss Whedon, Sarah Michelle Gellar ha pubblicato una foto che potrebbe rallegrarvi la giornata.

Come potete vedere in calce alla notizia, infatti, l'attrice è tornata per un momento nei panni dell'ammazzavampiri quando, durante una sessione di allenamento all'aperto, ha trovato per terra un grosso palo di legno che avrebbe sicuramente fatto comodo al suo personaggio.

"Hmmmm... oggi ho trovato questo mentre camminavo" ha scritto le Gellar su Instagram, attirando l'attenzione degli ex colleghi David Boreanaz (Angel) e Michelle Trachtenberg (Dawn), che hanno subito commentato il posto dando vita ad una piccola reunion social della serie.

L'attrice era tornata a parlare dello show che ha lanciato la sua carriera proprio nei mesi scorsi, quando ha commentato la possibilità di partecipare ad un reboot di Buffy (via E! News): "No. Ho raccontato la mia storia, giusto? La mia Buffy era l'incarnazione delle paure dell'adolescenza presentate in forma di veri demoni. Non sono più un'adolescente. Non funziono più in quella storia. E ciò che importa è che la storia che ho raccontato risuona ancora ed è ancora importante. Ora, se qualcuno volesse realizzare una nuova versione, credo che attirerebbe ancora più persone verso la serie originale, il che è fantastico, ma io non funziono più in quel mondo."

A proposito della serie, nei giorni scorsi è stato annunciato l'arrivo di un fumetto dedicato a Buffy L'Ammazzavampiri edito da Saldapress e di un fumetto spin-off incentrato su Willow Rosenberg.