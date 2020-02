Una foto scattata sul set di The Flash 6 ci anticipa un atteso ritorno

Sono settimane di grandi ritorni per la serie TV prodotta da The CW e ispirata al celebre personaggio dei fumetti DC: dopo la ricomparsa di Wally West in The Flash 6, vi segnaliamo questa foto che ci mostra un personaggio già visto nello show.

In calce alla notizia potete vedere il post di Instagram dell'account @canadagraphs, la cui foto ci mostra in azione Godspeed, supereroe incontrato durante la quinta stagione della serie, ricercato dai protagonisti dell'opera dopo aver catturato diversi impostori. Il commento che accompagna l'immagine è questo: "È tornato! La foto è stata scattata durante le riprese della puntata 18 della sesta stagione al centro di Vancouver. Godspeed era sul set, insieme ad un altro personaggio che ritorna nella serie".

Dal sito dell'account insider scopriamo che si tratta di Pied Piper, avvolto in un mantello e con dei guanti luminescenti, anche se l'autore del post su Instagram non ha saputo riconoscere se si trattasse della stessa persona. Non rimane altro che aspettare la messa in onda della puntata per scoprire come si concluderà la sfida tra i due.

Se avete letto la nostra notizia sulla trama dell'undicesima puntata di The Flash allora sapete che la situazione sta diventando sempre più complicata per Barry Allen, in particolare dopo un importante evento che sconvolgerà il suo rapporto con Iris.