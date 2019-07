Una foto dal set di Arrow potrebbe confermare una teoria sul season finale

I fan di Arrow, come quelli di tutte le serie TV più seguite, non aspettano altro che l'appiglio giusto per cominciare a fantasticare su nuove teorie o a rafforzare la propria convinzione sulla veridicità di quelle già esistenti.

Il là per la conferma di una di queste ultime potrebbe esser stato dato proprio da Stephen Amell, sempre pronto a postare sui propri social foto scattate sul set dell'ottava stagione di Arrow. L'ultima foto pubblicata dall'interprete di Oliver Queen ha scatenato i fan: quello che vediamo, infatti, è il set di un luogo che non fa la sua comparsa nella serie da un bel po' di tempo.

Si tratta della Queen Mansion, luogo che richiama alla mente un bel po' di ricordi e che, in base a quanto abbiamo visto durante la scorsa stagione, dovrebbe essere bruciato. Com'è possibile che appaia durante i prossimi episodi?

La spiegazione starebbe proprio in una delle teorie più diffuse, quella secondo cui l'ultimo episodio dell'ottava stagione di Arrow coinvolgerebbe un po' di viaggi nel tempo, che porterebbero quindi i protagonisti a dare un ultimo saluto a luoghi appartenenti ormai al passato. Lo scenario sembra piuttosto plausibile, ma in casi come questo mai dare nulla per scontato!

Quella della Queen Mansion non è la prima foto dal set postata da Stephen Amell, che sembra esser davvero molto coinvolto dalle riprese di questa ottava stagione: l'attore ha addirittura affermato di non riuscire a dormire la notte!