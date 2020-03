Una foto dal set di Loki mostra un dettaglio su un pericoloso villain

Dopo le prime foto di Tom Hiddleston continuano a emergere nuovi dettagli su Loki, la serie TV Marvel che sarà disponibile all'interno del catalogo della piattaforma streaming Disney+. Questa volta dal web arriva una foto del set che anticiperebbe la presenza di una nota corporazione.

Si tratta, per l'esattezza, della Roxxon Coporation, famosa per le proprie attività finanziaria caratterizzata dal completo disinteresse verso il pianeta e la collaborazione costante con molti villain e associazioni criminali dell'universo Marvel.

La foto è stata resa pubblica dal portale Just Jared e condivisa anche su Reddit - potete trovare la foto in fondo all'articolo - e mostra un autobus all'interno di una location che sembra in preda al caos. Sulla fiancata destra del veicolo si può leggere Evacuation Shuttle e Roxxcart.

La pericolosa corporazione è già apparsa in alcuni film del Marvel Cinematic Universe, sopratutto nella trilogia dedicata a Iron Man, e nelle serie TV Iron Fist, Daredevil, Agent Carter, Cloak & Dagger, Agents of SHIELD.

Cosa ne pensate della presenza della Roxxon Corporation? Vi ricordiamo che ci sarà anche l'attrice Wunmi Mosaku in Loki, per un cast che potrà contare anche su Owen Wilson nella serie di Disney+. Loki dovrebbe debuttare all'interno della piattaforma streaming nel corso della primavera del 2021.