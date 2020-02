Una foto dal set di WandaVision rivela per chi lavorerà Monica Rambeau

Nei mesi scorsi avevamo potuto dare un primo sguardo a Monica Rambeau sul set di WandaVision, ma ora è stata condivisa una nuova immagine, che offre un dettaglio interessante sul personaggio interpretato da Teyonah Parris.

Come potete vedere nell'immagine in calce all'articolo, infatti, Monica Rambeau compare al fianco dell'agente Jimmy Woo (Randall Park) mentre sembrano impegnati in una conversazione. Fin qui nulla di strano, dato che la presenza dei due attori nella serie Disney+ era cosa nota, ma la divisa indossata da Rambeau sembra anticipare, se non addirittura confermare, che il personaggio lavorerà per l'organizzazione SWORD, acronimo per "Sentient World Observation and Response Department", la cui presenza nello show era stata già confermata da altre foto di WandaVision. Per quanto riguarda Jimmy Woo, che non indossa una divisa distintiva, non è chiaro se continuerà a lavorare per l'FBI o se anche lui farà parte dell'agenzia apparsa per la prima volta in Astonishing X-Men.



Al momento si può solo ipotizzare quale sarà il coinvolgimento dei due personaggi nelle vicende dei protagonisti Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany) e le ripercussioni che si avranno sull'intero MCU, ma quel che sembra certo è che lo show sarà "diverso da quanto visto fin'ora", come confermato da Randall Park. Per fare un po' di ordine con le informazioni comparse in questi mesi, potete leggere tutto quello che sappiamo su WandaVision.