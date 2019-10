Una foto ci svela l'aspetto di Kevin Conroy nei panni di Bruce Wayne

L'identità di Batman è ormai cucita come una seconda pelle addosso a Kevin Conroy: l'attore ha interpretato per la prima volta il Cavaliere Oscuro prestandogli la voce nella serie animata del 1992, dopodiché è tornato a Gotham più volte tra videogiochi, film animati ed altre serie.

Crisi sulle Terre Infinite sarà però la prima volta in cui vedremo l'attore cedere al giustiziere di Gotham anche il suo volto: c'è quindi parecchia curiosità tra i fan dell'Arrowverse per capire che aspetto avrà Conroy per la sua prima apparizione fisica nei panni di Bruce Wayne.

Qualche anticipazione ce la dà una foto postata dallo stesso Kevin Conroy su Twitter direttamente da New York, dove era atteso per il New York Comic-Con: da ciò che vediamo, considerando che l'attore è volato lì direttamente dal set di Vancouver, possiamo quindi intuire che il suo Bruce Wayne non si preoccuperà di radersi la barba e, soprattutto, non avrà i capelli grigi che in molti si sarebbero aspettati, trattandosi evidentemente di un Batman più avanti con l'età di quanto siamo stati abituati a vedere.

Non solo Batman, comunque: la Crisi vedrà in scena tre Superman rispettivamente interpretati da Tom Welling, Brandon Routh e Tyler Hoechlin, con il secondo che ha recentemente svelato il lavoro del suo Clark Kent in questo crossover. Qualcuno, però, non riesce ad accontentarsi ed ha avanzato l'ipotesi di estendere l'invito anche al Superman di Nicholas Cage.