Una foto di The Walking Dead ricorda tutte le vittime della serie

Mentre Jeffrey Dean Morgan mette in mostra la sua macchina in stile The Walking Dead, i fan della serie ispirata ai fumetti di Robert Kirkman si sono commossi dopo aver visto una foto scattata durante la seconda stagione dello show.

Come ricorderete Rick Grimes e gli altri sopravvissuti trovano rifugio nella fattoria di Hershel, che usano come base per continuare le ricerche di Sophia, figlia di Carol scomparsa nella foresta circostante. Nel corso delle puntate abbiamo assistito a numerosi drammi e scontri, in particolare tra Shane e il protagonista dello show. Nel tweet presente in calce alla notizia e condiviso dall'account @FTWDFans, vediamo una foto che ritrae i numerosi interpreti di quelle puntate. Ad essere ancora vivi sono solo in 3: Rick, rapito da una misteriosa organizzazione, Carol e Daryl, entrambi impegnati nella lotta tra gli abitanti di Alexandria e i Whisperer.

Il messaggio ha ricevuto in breve tempo più di 3 mila Mi Piace e oltre 700 commenti di fan che hanno ritrovato alcuni dei loro personaggi preferiti. Ricordiamo che la seconda parte della decima stagione andrà in onda a partire dal prossimo 23 febbraio, se non lo avete ancora fatto vi consigliamo di leggere la nostra recensione del midseason finale di The Walking Dead 10.