Prima foto ufficiale di Michonne dalla seconda parte di The Walking Dead 10

Il 2020 per The Walking Dead si preannuncia pieno di appuntamenti, e per non perdere tempo alle prime ore dell'anno ecco arrivare la prima foto ufficiale della seconda parte della decima stagione.

La protagonista dello scatto è Michonne (Danai Gurira), che accompagnata da Virgil (Kevin Carroll) sta cercando armi sulla base navale dell'isola. Con questi rifornimenti, i sopravvissuti saranno in grado di porre fine alla loro guerra contro i Sussurratori e il loro branco di camminatori, ma ci vorrà molto lavoro da fare.

Non è chiaro per quanti altri episodi la Gurira apparirà nella decima stagione prima di lasciare lo show, ma la sua uscita è stata pianificata da quando è stata scritta la nuova stagione. "È stato travolgente", ha raccontato l'attrice in una precedente intervista durante il suo ultimo giorno sul set. "Voglio dire, non ne ho ancora parlato perché non abbiamo ancora detto che avevo finito, ma è stato davvero travolgente".

Secondo i rumor, la Gurira lascerà lo show televisivo per raggiungere Andrew Lincoln nella trilogia cinematografica su Rick Grimes: il produttore di The Walking Dead e Chief Content Officer Scott Gimple ha precedentemente indicato che potrebbero esserci piani per la sua apparizione nei film che saranno distribuiti dalla Universal Pictures. “Penso solo che abbia senso. Vogliamo realizzare un'esperienza teatrale di The Walking Dead", ha detto Gimple.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione del midseason di The Walking Dead 10.