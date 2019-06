Foto e video dal set in costruzione in Irlanda del primo spin-off di Game of Thrones

In realtà le riprese sono cominciate lo scorso maggio, ma è solo adesso che sbarcano in rete le prime foto e video dal set, esattamente dall'Irlanda del Nord, in un'area situata nei pressi di Belfast, zone già utilizzate dalla produzione di Game of Thrones . Per la precisione, le location sono state la base per le Isole di Ferro o per l'antica Valyria, mentre in questo caso non è chiaro (anche dagli enormi set pieces in costruzione) a cosa potrebbero servire, anche se in molti ipotizzano proprio si tratti di Valyria. Sappiamo solo che questo primo spin-off di Game of Thrones sarà ambientato 1000 anni prima dell'inizio della serie e che seguirà la crescita di Valyria , la sua espansione e le sue conquiste, fino a divenire il grande Impero che fu. Lo stesso Martin dichiarava in merito: "È un Westeros differente, senza Approdo del Re, senza Trono di Spade". Bloodmoon vede nel cast Naomie Watts, John Simm e Miranda Richardson . La serie dovrebbe approdare sulla HBO già il prossimo anno, ma non ci sono conferme ufficiali.

I think it looks like a mini cave system

04/06/2019#Bloodmoon pic.twitter.com/KsAp0JCQ1p — A Red Priestess (@a_red_priestess) 10 giugno 2019

#Bloodmoon cast and crew will be filming at Marble Arch Caves (which kind of confirms my thoughts on the set at the Titanic studios) and Cladagh Glen! https://t.co/XDvQ6f8Vtq — A Red Priestess (@a_red_priestess) 17 giugno 2019

@BloodmoonIrl filming at present using horses at saintfield . The same place BOB filmed and the weirwood tree located . — Johnbrennan (@jonspeed2011) 12 giugno 2019