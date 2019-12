Le foto di WandaVision confermano la presenza di una celebre agenzia

Se non lo avete ancora fatto vi consigliamo di dare un'occhiata alle prime foto dal set di WandaVision. I fan più attenti avranno notato la presenza di un simbolo famoso presente nelle immagini dello show che farà parte del catalogo di Disney+.

In particola osservando la fotografia che ha per protagonista una guardia di fronte ad un edificio, possiamo notare l'icona di SWORD, acronimo per "Sentient World Observation and Response Department". Sembrerebbe quindi che lo SHIELD di Nick Fury sia stato sostituito, in favore del gruppo apparso per la prima volta nel mondo degli X-Men.

L'acquisizione da parte di Disney dei diritti di 20th Century Fox ha aperto la strada per l'aggiunta al MCU degli elementi facenti parte del franchise in cui sono presenti il Professor X e Magneto, l'introduzione dello SWORD potrebbe essere il primo passo graduale per l'aggiunta dei supermutanti al mondo televisivo di casa Marvel.

Le puntate della serie che racconterà la storia di Wanda Maximoff saranno disponibili a partire dalla primavera del 2021, manca ancora un po' di tempo alla loro messa in onda, ma siamo sicuri che nei prossimo mesi scopriremo qualcosa in più sulla trama dell'atteso show.

Infine, secondo diversi rumor, in WandaVision sarà presente un cammeo importante: stiamo parlando di Doctor Strange.