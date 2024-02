Foundation 3: Troy Kotsur del film Premio Oscar CODA entra nel cast

Troy Kotsur entra a far parte del cast della terza stagione di Fondazione, segnando una nuova collaborazione di Apple con l’attore che ha già vinto un Oscar grazie al suo lavoro in CODA. Kotsur interpreterà Preem Palver, personaggio cruciale della narrazione della saga e introdotto da Isaac Asimov nel romanzo del 1953 Seconda Fondazione.

Dopo aver parlato dello slittamento delle riprese di Fondazione 3, torniamo ad occuparci della serie tv distribuita su Apple TV+ per riportare dell’aggiunta nel cast dell’attore dell’Arizona.

Nella saga letteraria del celebre scrittore di New York, Preem Palver rappresenta un punto centrale della narrazione del tomo che ha chiuso la trilogia originale del Ciclo delle Fondazioni e,sebbene lo show abbia già cambiato più di qualcosa rispetto all’opera originale, è probabile che Palver sarà un personaggio fondamentale anche nel corso della terza stagione della serie televisiva.

Kotsur è stato il secondo attore sordo capace di vincere un Oscar ed è già apparso in diverse altre produzioni televisive e cinematografiche tra cui ricordiamo The Mandalorian per il piccolo schermo, e, per il grande schermo, Number 23 di Joel Schumacher in cui è apparso al fianco di Jim Carrey.

In attesa di capire quale sarà l’effettiva importanza del personaggio nella trasposizione televisiva e di scoprire qualcosa di più a proposito della terza stagione dello show, vi lasciamo ad un articolo che si lancia alla scoperta di The Mule, il villain principale del terzo capitolo di Fondazione.