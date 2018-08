Foundation: Apple al lavoro su una serie dedicata al Ciclo della Fondazione di Asimov

Per moltissimo tempo sono stati fatti diversi tentativi di portare sul grande schermo il Ciclo della Fondazione di Isaac Asimov. Adesso pare si sia in dirittura d'arrivo per la realizzazione di una serie tv dedicata by Apple.

La serie vedrà quindi protagonista un matematico di nome Hari Seldon che sviluppa uno studio molto particolare conosciuto come "psicostoria". Questo particolare studio permette allo scienziato di prevedere il futuro su larga scala. Ma cosa significa questo? Che lui è in grado di anticipare eventi molto importanti e potenzialmente catastrofici come la caduta dell’Impero Galattico e l’arrivo della Dark Age, un periodo di tempo completamente oscuro che durerà ben trentamila anni.

Alla sceneggiatura di Foundation ci sono David S. Goyer e Josh Friedman. Goyer è conosciuto principalmente per il suo lavoro alla trilogia cinematografica dedicata al Cavaliere Oscuro, diretta da Christopher Nolan. Curiosi?