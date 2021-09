Foundation, Invasion, The Morning Show: guardate l'anteprima autunnale di Apple TV+

Apple TV+ si prepara a una stagione autunnale ricca di intrattenimento: un nuovo trailer ci mostra alcune delle serie tv che la piattaforma streaming ha in serbo per noi per i prossimi mesi, dai nuovi arrivi Foundation e Invasion ai grandi ritorni come The Morning Show e Dickinson.

L'autunno 2021 sarà costellato da grandi titoli, e molti saranno targati Apple TV+.

Se infatti i mesi autunnali segnano solitamente il ritorno delle serie di punta dei vari network televisivi, non ci possiamo dimenticare che anche le piattaforme streaming hanno tante sorprese in serbo per noi.

Tra queste, anche la compagnia di Cupertino ha deciso di far debuttare (o ritornare) proprio con l'ingiallire foglie una serie di produzioni originali davvero niente male, a partire dall'attesa serie tratta dalle opere di Isaac Asimov, Foundation; la serie sci-fi con Sam Neill, Invasion; la seconda stagione di The Morning Show e la terza e ultima stagione di Dickinson.

Qui di seguito potete trovare le date d'uscita di molte delle serie mostrate anche nel video:

The Morning Show 2 (17 settembre)

(17 settembre) Foundation (24 settembre)

(24 settembre) The Problem with Jon Stewart (30 settembre)

(30 settembre) Invasion (22 ottobre)

(22 ottobre) Swagger (29 ottobre)

(29 ottobre) Dickinson 3 (5 novembre)

(5 novembre) The Shrink Next Door (12 novembre)

E voi, quale originale Apple TV+ attendete con più trepidazione? Fateci sapere nei commenti.