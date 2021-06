Foundation, il nuovo trailer svela la data d'uscita dello show Apple TV+!

L'estate è periodo di fermento per le principali emittenti e piattaforme streaming: c'è da cominciare a preparare la stagione che avrà inizio a settembre, magari cercando di creare quanto più hype possibile intorno ai nuovi show pronti a fare il proprio esordio. Lo sa bene Apple TV+, che sembra puntare parecchio su questa Foundation.

Di recente avevamo visto la serie tratta da Isaac Asimov far parte del trailer della nuova stagione Apple TV+ insieme a produzioni come Ted Lasso 2 e The Morning Show 2: un nuovo trailer rilasciato proprio in queste ore, però, ci permette finalmente di dare uno sguardo più approfondito alla serie fantascientifica in arrivo a settembre e di scoprirne anche la data d'uscita.

Stando a quanto rivelatoci dalla scritta apparsa al termine del filmato, infatti, Foundation dovrebbe esordire sulla piattaforma streaming il prossimo 24 settembre: tra poco meno di tre mesi, dunque, avremo finalmente modo di giudicare il lavoro svolto da Apple sulla storia dell'Impero Galattico partorita dalla geniale e visionaria mente di Isaac Asimov.

Proprio come i libri da cui è tratta, dunque, Foundation seguirà le vicende di Hari Seldon (Jared Harris), unico uomo a profetizzare la caduta dell'Impero: una previsione che non farà dormire sonni tranquilli all'Imperatore (Lee Pace) e che darà quindi il via ai tumulti che verranno presumibilmente raccontati da questa prima stagione. Per saperne di più, qui trovate il primo trailer di Foundation rilasciato l'anno scorso.