Foundation, quante stagioni avrà la nuova serie di Apple? Parla lo showrunner

Manca pochissimo al debutto di Foundation su Apple TV+, ma lo showrunner David S. Goyer ha recentemente rivelato quali sono i piani per il futuro dello show al di là della prima stagione.

Lo sceneggiatore di Man of Steel David S. Goyer si occuperà di portare sul piccolo schermo il Ciclo delle Fondazioni di Isaac Asimov in una delle serie più attese di questa stagione televisiva, Foundation. Ma lo sceneggiatore ha recentemente parlato del futuro dello show di Apple TV+, e di cosa (si spera) accadrà una volta terminata la prima stagione.

"Quando ho presentato i piani per la prima stagione, Apple sapeva che sarebbe stato un progetto enorme, e volevano almeno un'idea della direzione che avrebbe preso la serie nelle stagioni future" ha spiegato Goyer, svelando che "Così gli presentai una bozza dei piani per otto stagioni"

"Ci sono sicuramente dei momenti e delle storyline che vengono impostate nella prima stagione, ma che non troveranno risoluzione all'interno di essa. Ma se non altro sappiamo dove stiamo andando con la scrittura" aggiunge poi, specificando "Non stiamo partendo dal nulla, c'è una mappa [da seguire]".

Dopotutto, le narrazioni a lungo termine possono essere tra le più soddisfacenti: "Adoro quando dei momenti che sembrano buttati lì in un episodio, poi trovano risoluzione qualche episodio dopo, o addirittura in una stagione successiva. Mi piacciono gli universi in cui si sono queste grandi epiche vissute a 360 gradi. E mi piace quando non tutte le domande trovano risposta".

Tant'è che ribadisce, come già accennato "Vi dirò che in questa stagione rispondiamo a diverse domande, ma ce ne sono alcune a cui non diamo risposta. E si spera, il pubblico porterà pazienza, perché se non lo abbiamo fatto c'è un motivo. E non è perché ce ne siamo dimenticati!".