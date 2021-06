Foundation, Ted Lasso 2 e The Morning Show 2 nel trailer dedicato al 2021 di Apple TV+

Apple TV+ ha diffuso in rete un trailer dedicato ai titoli in arrivo nell'estate e autunno 2021, svelando nuove scene di debutti attesi come Foundation e i ritorni di Ted Lasso, The Morning Show e See.

Tra i progetti più ambiziosi dell'anno sul fronte del piccolo schermo, Foundation è tratta dal celebre Ciclo delle Fondazioni di Isaac Asimov, considerato uno dei romanzi più influenti della storia della fantascienza e al momento ha una data di uscita prevista per un generico 2021.

Il filmato include anche un nuovo sguardo a CODA (13 agosto 2021), pellicola indipendente acquistata dalla compagnia per 25 milioni di dollari dopo il successo ottenuto alla scorsa edizione del Sundance Film Festival. Sempre per quanto riguarda i film, nel trailer sono inoltre presenti pellicole già presenti nel catalogo della piattaforma come Cherry con Tom Holland, On the Rocks di Sophia Coppola e l'acclamato film animato Wolfwalkers.

Ecco la lista di tutti i titoli mostrati nel trailer:

The Morning Show stagione 2

Ted Lasso stagione 2

See stagione 2

Truth Be Told stagione 2

The Shrink Next Door, Schmigadoon!

Mr. Corman

Trying S2

Physical

CODA

Foundation

Invasion

Greyhound

Billie Eilish: The World’s A Little Blurry

Palmer

Cherry

The Banker

Wolfwalkers

The Year Earth Changed

On the Rocks

Lisey’s Story

Doug Unplugs

The Snoopy Show

Stillwater

Wolfboy and the Everything Factory

Puppy Place

