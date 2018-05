Fox cancella definitivamente anche Lucifer e The Exorcist

La Fox, dopo la decisione di ieri di non procedere oltre con The Last Man on Earth, Brooklyn Nine-Nine e The Mick, ha deciso di cancellare anche Lucifer e The Exorcist.

Il network americano ha cancellato la serie con protagonista Tom Ellis, nonostante un leggere aumento di interesse riscontrato con quella che rimarrà purtroppo la sua ultima stagione, ovvero la terza; nel corso di quest’ultima c’era stato anche l’ingresso nel cast di Tom Welling, vecchia gloria del serial Smallville, il cui personaggio ha riservato non poche sorprese agli appassionati della serie. In calce potete leggere i messaggi lasciati via Twitter dallo stesso Ellis e dallo sceneggiatore Joe Henderson.

Rimanendo in tema, l’altro show a pagare il prezzo delle cancellazioni di questi ultimi giorni è stato il serial The Exorcist, tratto dall’iconico lungometraggio di William Friedkin e dal romanzo che ha ispirato il film del 1973.

La prima stagione di The Exorcist, creata dal produttore esecutivo e regista Jeremy Slater, ha debuttato nel 2016 ed ha visto nel cast Geena Davis, Hannah Kasulka, Alan Ruck e Brianne Howey, oltre ad Herrera, Daniels e Kurt Egyiawan, i quali sono gli unici attori rimasti anche per la seconda stagione, che ha debuttato il 29 settembre 2017. Il finale è andato in onda in America a dicembre e in Italia a gennaio, lasciando molte cose in sospeso che a questo punto non verranno spiegate…

Intanto, Brooklyn Nine-Nine, cancellata ieri dalla stessa Fox, è stata "salvata" dalla NBC che ne ha ordinato una sesta stagione da 13 episodi.