FOX conferma ufficialmente che la sesta stagione di Prison Break si farà!

Le star Wentworth Miller l’avevano già lasciato intendere, ma nelle ultime oreha ufficialmente confermato di avere dei piani per la sesta stagione di Prison Break . Cosa riserverà il futuro agli sventurati fratelli

In occasione del 2018 Television Critics Association, Michael Thorn ha parlato in maniera molto vaga -ma entusiasta- dei piani della compagnia nei confronti di Prison Break, confermando che la sesta stagione si farà, ma che questa sarà molto diversa dalle precedenti. Thorn ha infatti riferito ai giornalisti che Prison Break andrà incontro ad una “nuova iterazione”, ma non ha fornito alcun dettaglio sulla trama che verrà narrata nel corso della prossima stagione; si è semplicemente definito “molto entusiasta” del futuro di Prison Break, aggiungendo che la nuova iterazione dello show è ancora “allo stadio iniziale”.



Terminata la quarta stagione, I fan hanno dovuto attendere otto anni addirittura per rivedere i propri beniamini, i quali, durante il 2017, sono stati protagonisti di una stagione di soli nove episodi. Per quanto riguarda invece la prossima stagione, nei mesi passati si è molto discusso sull’eventualità che gli attori originali possano tornarvi o meno, e lo stesso Purcell aveva dichiarato di aver chiuso con Prison Break - salvo poi suggerire l’opposto sul proprio account Instagram.

Per quanto riguarda invece Robert Knepper, è probabile che le accuse di moleste sessuali ricevute negli ultimi mesi possano precludergli la benché minima partecipazione. Incalzato sull’argomento dal portale di informazione EW, il CEO di FOX, Gary Newman, ha dichiarato che la sesta stagione non sarà composta interamente da un cast nuovo, ma non ha voluto specificare quanti e quali degli attori storici torneranno sul set.



Sfortunatamente la sesta stagione di Prison Break non dispone attualmente di una finestra di lancio.