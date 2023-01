Fox: doppio rinnovo per The Simpsons, Bob's Burgers e Family Guys!

E' da un po' che si aspettavano notizie per altri aggiornamenti su The Simpsons dopo i numerosi rinnovi e cancellazioni attuate. Ora arrivano delle buone notizie, che coinvolgono anche le altre due serie Bob's Burger e Family Guys. Si tratta di un doppio rinnovo.

"Con questo trio di rinnovi, celebriamo l'eccellenza dell'animazione di Fox, la nostra lunga e stupenda collaborazione con 20th Television e i brillanti creatori e voci dietro questi personaggi iconici", ha affermato il presidente Michael Thorn.

Thorn ha poi aggiunto: "Trent'anni e più di The Simpsons, più di vent'anni di Family Guy e più di una decade di Bob's Burgers provano il potere duraturo del genere d'animazione e l'affetto per questi classici".

I fan ne avranno ancora per molto. Le due stagioni che ognuna delle tre serie ha guadagnato occuperanno gli anni a venire fino al 2025. Ma pare che questo rinnovo sia l'ultimo: così The Simpsons arriverà alla 36esima stagione, mentre Family guy alle 23esima e Bob's burgers alla 15esima. Una durata piuttosto lunga, e un numero di episodi infinito. Pensate che The Simpson è arrivato a 757 episodi solamente nel 2021.



Siete contenti del doppio rinnovo di The Simpsons, Family Guy e Bob's Burgers? Non esitate a farcelo sapere nei commenti!