Fox Entertainment acquisisce la Bento Box di Bob's Burgers

E' Deadline a rendere noto che, dopo essersi divisa dalla 20th Century Fox TV in seguito all'accordo con la Disney, Fox Entertainment ha deciso di puntare sull'animazione acquistando la Bento Box Entertainment, lo studio dietro all'apprezzata serie animata Bob's Burger.

Nel giro di un anno la compagnia ha già ordinato tre nuove serie animate originali: Duncanville, The Greath North e Bless the Harts.

In seguito all'acquisizione la Bento Box agirà per conto suo sotto il banner della Fox Entertainment e produrrà contenuti per tutte le sue piattaforme. Il team manterrà i suoi membri principali tra cui il co-fondatori Scott Greenberg (CEO) e Joeal Kuwahara (COO), e i senior executive Brett Coker (COO), Ben Jones (Creative Director), Craig Hartin (GM of Bento Box Atlanta), Janelle Momary (Supervising Producer) and Andi Raab (Supervising Producer).

"Mentre prepariamo la Fox per la prossima generazione, ha assolutamente senso espandere le nostre possibilità nel campo dell'animazione accogliendo i migliori sul mercato: Bento Box" ha dichiarato ufficialmente Charlie Collier, CEO della Fox Entertainment. "L'unione tra Bento e Fox ci dà accesso alla nuova ondata di leader creativi del settore, mantenendo allo stesso tempo le qualità che rendono Bento Box un partner formidabile per i nostri produttori esterni."

Bob's Burger l'anno scorso è stato rinnovato per una nona stagione che si è conclusa lo scorso giugno.