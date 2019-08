Fox Entertainment annuncia l'acquisizione dello studio Bento Box

Fox Entertainment ha annunciato la prima acquisizione fatta dopo aver ceduto a Disney la 21st Century Fox. Si tratta dello studio di animazione Bento Box, che ha già collaborato con l'emittente americana con la serie Bob’s Burgers, vincitrice di diversi premi, inclusi gli Emmy.

L’acquisizione è stata fatta nell’ottica di potenziare la propria offerta per quanto riguarda l’animazione. Nei mesi scorsi, infatti, erano state ordinate anche tre nuove opere di animazione: Duncanville, The Great North e Bless the Hart.

La casa d’animazione americana è stata fondata nel 2009 e ha collaborato con diversi broadcaster, come Comedy Central e la stessa Fox, o piattaforme di streaming, ad esempio Netflix e Hulu. Ora, nonostante l’essere passata sotto la Fox, la Bento Box Entertainment continuerà a essere indipendente e a produrre contenuti per tutte le piattaforme. Sono stati anche confermati i co-fondatori Scott Greenberg e Joel Kuwahara, così come gli altri membri nelle posizioni di comando.

Nel comunicare la notizia, il CEO di Fox, Charlie Collier ha dichiarato: “mentre continuiamo a crescere, ha senso espandere le nostre capacità nel campo dell’animazione facendo salire a bordo i migliori nel settore”.

L’operazione rientra nell’attuale strategia di Fox Entertainment, che vuole ampliare il proprio catalogo di produzioni, incluso il reparto comedy, dopo la perdita della divisione 21st Century. Un esempio è dato dal lancio della compagnia SideCar, un acceleratore per lo sviluppo di nuove produzioni sia per Fox che per le piattaforme terze parti.