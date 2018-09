Fox ha in cantiere una nuova sitcom dal nome 'Patty's Auto'

Fox ha dato il via allo sviluppo di Patty's Auto. La nuova sitcom vedrà come produttori esecutivi Elizabeth Banks e Max Handelman, mentre Darlene Hunt avrà il ruolo di produttore e consulente.

Lo show, scritto da Hunt, prende ispirazione dalla "Girls Auto Clinic" di Patrice Banks, un'autofficina in cui lavorano solo donne che si trova a Philadelphia, negli USA.



Hunt ha lavorato di recente come co-produttrice esecutiva del revival di Roseanne, per ABC, e anche come unica produttrice esecutiva di Good Girls Revolt, serie targata Amazon. Brownstone Production, la casa di produzione di Handelman, ha invece in cantiere ben tre serie: un drama di Nkechi Carroll in uscita su ABC, oltre a Hoops e Strong Justice per NBC.



La notizia della produzione FOX di Patty's Auto si unisce all'annuncio recente dell'uscita della serie animata di genere comico Bless the Harts.