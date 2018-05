FOX è al lavoro su una nuova iterazione della serie TV 24 dopo il disastro di 24: Legacy

FOX ha annunciato che un'altra iterazione della serie TV 24 è in lavorazione. 24 debuttò nel 2001 sulla scia dell'11 Settembre, e le missioni dell'agente dell'Unità antiterrorismo Jack Bauer (Kiefer Sutherland) portarono un senso di urgenza che gli spettatori non avevano mai sperimentato sul piccolo schermo.

Con 24 episodi dalla durata di un'ora l'uno (in modo che ogni stagione riportasse gli eventi in tempo reale), Bauer ha lavorato per contrastare qualsiasi cosa, dagli assassini politici agli attacchi terroristici in un arco temporale di 24 ore appunto. La serie, a volte controversa, ha ottenuto un grande successo durante le sue otto stagioni, inclusi numerosi premi.

La serie ha iniziato a perdere vigore durante la stagione 6 nel 2007, e ha persino saltato la produzione per un anno, tornando poi per due stagioni finali nel 2009 e 2010. E mentre Sutherland e compagnia hanno tentato un ritorno nel 2014 con 24: Live Another Day - che sfoggiava un formato troncato in cui le 24 ore erano state spremute in 12 episodi - sembrava che il tempo per la serie si fosse finalmente esaurito.

FOX, però, ha fatto un altro tentativo nel 2016 con 24: Legacy, in cui Corey Hawkins ha assunto il ruolo di agente del CTU, ma la serie è stata cancellata dopo una sola stagione. Ora, sembra che FOX rilancerà ancora una volta 24, ma si concentrerà invece sul cruciale periodo di 24 ore in una diversa impostazione. Secondo Deadline, il presidente della FOX Dana Walden ha rivelato in una conferenza stampa che il produttore esecutivo di 24 Howard Gordon, insieme ai creatori della serie Joel Surnow e Bob Cochran stanno lavorando a una "possibile" nuova versione dello show.

Deadline afferma che dalla fine di 24: Legacy sono iniziate le discussioni su un diverso approccio alla serie, e a Febbraio, alcuni scenari come un thriller legale con una protagonista femminile (un avvocato) che cercava di far uscire il suo cliente dal braccio della morte erano tra le idee in discussione. Mentre Walden non ha annunciato alcun piano preciso su quale sarà lo scenario esatto per la nuova 24, ha tuttavia affermato che "siamo molto eccitati per la direzione che prenderà lo show".