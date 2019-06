FOX ordina 'A Moody Christmas' ed espande il reparto comedy

Mentre risale a qualche mese fa la notizia dell'addio di Greg Meidel come Presidente della Fox Television, la società sembra procedere spedita in fatto di rinnovi e ordini di nuove serie: dopo aver rinnovato 911 e The Resident, Fox ordina A Moody Christmas, come parte di un piano per l'espansione del reparto comedy.

La prima stagione di A Moody Christmas sarà composta da sei episodi della durata di mezz'ora che andranno in onda durante il periodo natalizio. La comedy ricalca il format dell'omonima serie australiana, e sarà co-prodotta da CBS TV Studios e Fox Entertainment.

Lo show seguirà le vicende di Dan Moody al suo ritorno a casa per le vacanze di Natale, che trascorrerà con la propria disfunzionale famiglia, la stessa che lo accoglierà con l'inevitabile follia che la contraddistingue.

Ma non è tutto, perche Fox vorrebe rendere A Moody Christmas una sorta di serie antologica.

"Si comincia con il Natale, ma non è necessariamente limitata al Natale. Incontreremo questa famiglia, i Moody, in un periodo in cui si stanno verificando degli eventi estremamente importanti nel loro ciclo vitale, e che vivranno tutti insieme" avrebbe dichiarato il Presidente di Fox Entertainment, Michael Thorn.

Quindi potrebbero essere inclusi anche compleanni, lauree, matrimoni o funerali...

"Durante il corso dell'anno faremmo visita a questa famiglia con cadenza regolare, in due o tre cicli di sei episodi. E il Natale sarebbe la ricorrenza annuale più importante, come accade per molte famiglie" continua Thorn "Quello che abbiamo in mente è un vero e proprio evento comedy serializzato che ha una parte iniziale, una parte centrale, e una finale".

Gli episodi saranno degli standalone, ma rientreranno comunque nella narrazione orizzontale della stagione.

Ma A Moody Christmas è solo una delle comedy in cantiere in casa Fox che sta cercando di rinforzare questo reparto.

Solo qualche mese fa, Fox aveva infatti annunciato la produzione di Merry Happy Whatever, la comedy con Dennis Quaid.