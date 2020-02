Fox ordina il pilota di una serie su dei ragazzi che vogliono fare il remake de I Goonies

Il film cult I Goonies sarà al centro di una nuova serie (ancora senza un titolo ufficiale), di cui la Fox ha ordinato l'episodio pilota. I protagonisti saranno un'insegnante e tre studenti che vogliono realizzare il proprio sogno: girare un remake dell'intramontabile pellicola.

La serie verrà scritta da Sarah Watson (The Bold Type, Parenthood) e di seguito trovate il soggetto:"dopo non essere riuscita a farcela a New York, Stella Cooper ritorna - insieme a un grande segreto - nella sua città natale per sostituire un'insegnante. La donna troverà ispirazione, speranza e anche la salvezza quando accetterà di aiutare tra studenti che stanno inseguendo il loro sogno cinematografico, ossia mettere in piedi un impossibile e ambizioso remake di uno dei loro film preferiti, I Goonies. Nel corso di questa potenziale serie, la loro passione ispirerà un'intera cittadina bisognosa di speranza, in quella che è una lettera d'amore al potere del cinema, delle storie e dei sogni".



Il pilota sarà diretto da Greg Mottola (Superbad, The Newsroom), il quale figurerà anche come produttore esecutivo. Tra gli altri produttori esecutivi, invece, troviamo Gail Berman, Lauren Shuler Donner, Justin Falvey, Darryl Frank e anche Richard Donner, il regista de I Goonies nel 1985.

In tutti questi anni si è parlato più volte di un eventuale sequel del film e nei mesi scorsi Sean Astin aveva raccontato che vorrebbe un'avventura insieme a Willy l'Orbo. Per saperne di più su questo lungometraggio che ha definito una generazione, vi rimandiamo alla recensione de I Goonies.