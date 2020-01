Fox punterà molto sulle comedy quest'anno: luci su Carla, con Jim Parsons e Mayim Bialik

A inizio anno si iniziano a delineare le strategie dei vari network televisivi, e sembra che Fox quest'anno abbia intenzione di puntare forte sulle comedy. In particolare c'è molta curiosità riguardo Carla, una nuova serie TV con protagonista Mayim Bialik, che vedrà anche la partecipazione di Jim Parsons.

Ovviamente ricorderete i due per la loro interpretazione di Sheldon ed Amy in The Big Bang Theory, ed ora saranno impegnati in questa nuova comedy basata sulla sitcom inglese Miranda, e che li vede anche tra i produttori esecutivi. La serie dovrebbe arrivare questo autunno.

Come detto però non sarà l'unico show di questo genere, dato che Fox sembra puntare molto ache su House Broken, una nuova serie animata in sviluppo già da un po' di tempo, i cui protagonisti saranno doppiati da Lisa Kudrow (Phoebe di Friends), Clea Duvall di Veep e Nat Faxon.

Altre serie dello stesso genere in cantiere sono una serie su una mamma single cheerleader, una sul matrimonio chiamata People Person, una family comedy chiamata Tough Love, un rifacimento della serie BBC This Country e un'altra chiamata Football Book Club. Per quanto riguarda le serie drama, le novità saranno Florida Man, con Nick Stoller e Carla Kettner, Chain of Command con Jamie Lee Curtis, e un remake del legal drama inglese Silent Witness.