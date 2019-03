Fox rinnova ufficialmente le serie 911 e The Resident

The Hollywood Reporter scrive che dopo la chiusura dell'accordo fra la Disney e la Fox, si è già provveduto a rinnovare alcuni show tv. Tra questi anche il procedurale 911 e il medical drama The Resident per la terza stagione. A corredo dei rinnovi sono arrivate alcune dichiarazioni della Fox che ha spiegato la scelta di proseguire.

"911 ha ridefinito il concetto di serie procedurale, tenendo costantemente con il fiato sospeso, con un mix di archi emotivi incredibili come le performance dei più potenti cast per la tv in circolazione" ha spiegato Michael Thorn, presidente di Fox Entertainment "Complimenti a Ryan Murphy, Brad Falchuk, Tim Minear e al team tutto, così come allo straordinario cast composto da Angela Bassett, Peter Krause e Jennifer Love Hewitt".





Entrambe le serie hanno dimostrato di essere prodotti di grande successo, con recensioni positive sia per 911 e The Resident.



"Amy Holden Jones, Todd Harthan e il team di The Resident continuano a mostrare la loro brillante narrazione, rivelando trionfi e fallimenti del mondo della medicina. Matt Czuchry, Emily VanCamp e Bruce Greenwood, insieme al resto del cast, hanno creato personaggi ricchi e avvincenti attraverso le loro performance" ha concluso Thorn.



The Resident è un medical drama che si concentra sugli anni di apprendistato di un giovane medico che si concentrerà sulle cose positive e negative che accadono negli ospedali di tutto il Paese. C'è molta curiosità intorno all'acquisizione della Fox da parte della Disney, soprattutto per la direzione cui andrà la parte produttiva della major.