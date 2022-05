Fox tra rinnovi e cancellazioni, nessun annuncio su I Simpson: tutti gli aggiornamenti

Al primo giorno degli Upfront 2022 di lunedì, FoX è stata l'ultima rete televisiva a prendere la decisione di cancellare alcuni show questa settimana, chiudendo Pivoting, comedy creata da Liz Astrof (2 Broke Girls) e il dramma Our Kind of People.

Nessun annuncio è stato ancora fatto per quanto riguarda invece gli altri due show della Fox, le commedie Call Me Kat, di cui è andata in onda la seconda stagione poco tempo fa e Welcome To Flatch. Entrambe sarebbero in fase di rinnovo, la seconda dopo un'ottima presentazione della stagione 2, incluso il piano per le aggiunte al cast, così come alcuni accordi creativi da parte di Lionsgate TV.

Sorprendentemente, Fox non ha ancora annunciato rinnovi formali per alcune delle sue serie più importanti, ovvero 9-1-1, 9-1-1: Lone Star e The Resident. Tutte e tre le serie sarebbero ancora in trattative con la 20th Television, così come i pilastri animati dello studio: I Simpson, I Griffin e Bob's Burgers.

I colloqui stanno procedendo a rilento, ma dovrebbero chiudersi secondo le fonti. Le serie animate hanno una sequenza temporale diversa, quindi il loro rinnovo potrebbe avvenire dopo le anticipazioni. Fox inoltre non ha ancora annunciato nuove serie per la prossima stagione in anticipo. Come riportato in precedenza da Deadline, è previsto un ordine diretto per il dramma Alert. Anche la commedia di Steve Yockey, Cindy Snow, continua ad essere tra i probabili nuovi annunci, secondo però un modello di produzione a basso costo.

Rimanendo in tema di cancellazioni e rinnovi, The CW ha fatto recentemente strage di show.