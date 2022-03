Frammenti di lei, la serie con Toni Colette conquista la testa della classifica Netflix

Inventing Anna e Vikings: Valhalla hanno dominato la classifica Netflix per diverse settimane e ora, sono state superate da Frammenti di lei, la seri con Toni Colette che ha fatto il suo debutto in streaming solo pochi giorni fa.

In questa serie composta da 8 episodi tratta dall'omonimo romanzo di Karin Slaughter, viene narrata la storia di una madre che ha tenuto nascosto alla sua famiglia molti segreti nel corso degli anni. Laura e Andy sono madre e figlia e vivono una normalissima vita in una cittadina della Georgia, assistente sociale la prima, centralinista presso la stazione di polizia locale l'altra.

Come abbiamo avuto modo di vedere dal trailer di Frammenti di lei, a loro esistenza scorre in modo banale, questo finchè un uomo non fa irruzione in una tavola calda nel tentativo di sparare alla sua ex fidanzata. Nel bel mezzo del panico più totale, il personaggio interpretato da Toni Colette sfoggia una mossa di arti marziali per neutralizzare l'aggressore ma le conseguenze di questo gesto metteranno seriamente a rischio la sua vita, rivelando un passato tutt'altro che normale.

E proprio questo misterioso show ad appena 3 giorni dalla sua uscita su Netflix ha conquistato la testa della classifica delle serie tv più viste. Staremo a vedere se questo primato verrà mantenuto anche nei prossimi giorni.