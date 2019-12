Fran Drescher nelle nuove immagini della sit-com Indebted

Nuovo interessante progetto televisivo per l'ex star della sit-com La tata, cult del piccolo schermo negli anni '90, ovvero Fran Drescher. L'attrice è la protagonista assoluta di una nuova sit-com intitolata Indebted, targata NBC, di cui sono state pubblicate online le prime immagini promozionali grazie a SpoilerTV.com.

Indebted è stato creato da Dan Levy insieme ad Doug Robinson per Sony Pictures Television. La trama della serie verte sui personaggi di Dave e Rebecca, una coppia pronta ad iniziare una nuova vita e che si ritrova alle prese con l'arrivo dei genitori del giovane, in difficoltà economiche. L'accoglienza di Dave provoca tuttavia delle problematiche all'interno delle rispettive famiglie.



Adam Pally e Abby Elliott interpreteranno la giovane coppia dello show, Dave e Rebecca, mentre Fran Drescher avrà il ruolo di Linda, con Steven Weber in quello di Stew.

Fran Drescher è nota in tutto il mondo soprattutto per il ruolo della governante Francesca Cacace (Fran Fine nella versione originale), una trentenne americana di origini ciociare (ebraiche nella versione originale) che bussa alla porta del noto impresario teatrale Maxwell Sheffield (Charles Shaughnessy), rimasto vedovo con tre figli; Maggie (Nicholle Tom), Brighton (Benjamin Salisbury) e la piccola Grace (Madeline Zima).

Nel 2018 Fran Drescher aveva suggerito l'arrivo del revival de La tata mentre due anni prima ci fu una reunion per il compleanno di zia Assunta.