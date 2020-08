Franca Valeri è morta: aveva appena compiuto 100 anni

Quando si parla di personaggi come Franca Valeri vorremmo sempre che il tempo smettesse di scorrere, che cristallizzasse all'epoca del loro massimo splendore artistico e ci concedesse il privilegio di trovarli sempre lì, nel pieno delle loro facoltà, pronti a farci ridere ed emozionare come la prima volta.

I desideri però, si sa, raramente si avverano: in questo 2020 sempre più impietoso, dunque, ci tocca dire addio anche ad una delle ultime signore del teatro e del cinema italiani, attiva sul grande e piccolo schermo fino ad una manciata di anni fa.

Franca Valeri è morta poco dopo il compimento dei suoi 100 anni (l'attrice e drammaturga aveva festeggiato il suo ultimo compleanno lo scorso 31 luglio): un traguardo tondo raggiunto pochi giorni prima della morte, avvenuta in serenità e circondata dai suoi affetti più cari.

Personaggio di immenso spessore, il pubblico generalista la ricorderà principalmente per le sue straordinarie interpretazioni da caratterista: personaggi come la Signorina Snob, Cesira e la sora Cecioni resteranno immortali nella cultura del nostro Paese, che in queste ore si sta raccogliendo nel ricordo di una grandissima artista.

L'ultimo riconoscimento, d'altronde, risaliva a pochi mesi fa: a maggio di quest'anno, infatti, Franca Valeri fu premiata con un David speciale agli ultimi David di Donatello. Un ultimo modo per rendere grazie ad un pezzo della nostra cultura e della nostra storia.