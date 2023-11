Frances Sternhagen è morta: la star di Sex and the City aveva 93 anni

E' morta all'età di 93 anni l'attrice Frances Sternhagen, leggendario volto di Broadway, vincitrice del Tony Awards e, per gli appassionati del mondo della serialità, volto di Esther Clavin in Cheers, sitcom andata in onda dal 1982 al 1993 diventando un caposaldo della storia della tv.

Dopo la morte di Suzanne Shepherd, storica interprete de I Soprano, è stata annunciata la scomparsa di Frances Sternhagen avvenuta lunedì 27 novembre. A dare l'annuncio sui social è stato l'amato figlio dell'interprete che ha condiviso un dolce messaggio di ricordo della madre."Frannie. Mamma. Frances Sternhagen. Lunedì notte, 27 novembre, è morta pacificamente nella sua casa, un mese e mezzo prima del suo 94esimo compleanno”, ha scritto.

"Ne pubblicherò altri presto, ma per ora voglio solo ringraziare per lo straordinario dono di un'artista e di un essere umano quale è stato Frances Sternhagen. Era amata da molti. Sono molto fortunato di averla potuta chiamare mia mamma, mia amica, la mia compagna di canzoni e balli" ha concluso Carlin. Oltre a vestire i panni di Esther in Cheers, ottenne anche una candidatura agli Emmy per una sua performance come guest star in Sex and the City. "Vola, Frannie. Cala il sipario su una vita vissuta in modo così ricco, appassionato, umile e generoso" ha concluso il figlio.

Qualche anno fa, scomparve anche Willie Garson altro importantissimo membro del cast di Sex and the City. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!