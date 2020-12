Francesca Brambilla hot su Instagram: la foto in bikini fa impazzire il web

Francesca Brambilla, "La Bona Sorte" di Avanti Un Altro, ha riscaldato i social in questo freddo dicembre con una foto mozzafiato pubblicata sul proprio account Instagram. La modella, infatti, ha postato una fotografia in bikini probabilmente proveniente dal suo archivio.

Inutile dire che la reazione dei fan è stata entusiasta, e nel giro di poche ore il post ha fatto il pieno di like e commenti. La foto infatti è a quota 84mila like e tantissimi commenti, non solo dei fan che la seguono da sempre con interesse ed ammirazione, ma anche da parte delle sue colleghe. Ines Trocchia, infatti, afferma che "qui sei troppo", mentre Francesca Lodo si lascia andare ad un "e vabbè".

Tra i commenti spicca anche quello di Jimmy Ghione, l'inviato di Striscia La Notizia che, con ironia, confessa che "io guardo solo le mattonelle dietro di Te se no mi scrivono che sono un provolone!!". La precisazione però non è bastata e tanti utenti hanno scherzato con Ghione, reo di volerci provare con la DJ.

Francesca Brambilla probabilmente sarà tra le protagoniste della nuova stagione di Avanti Un Altro, che dovrebbe prendere il via a Gennaio 2021 sotto la conduzione di Paolo Bonolis, che aveva minacciato l'addio lo scorso Aprile quando si era detto pronto a fare dei documentari.