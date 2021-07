Francesca Fialdini attacca Mara Venier: 'Probabilmente le starò sulle balle'

Francesca Fialdini è da ormai qualche anno una delle giovani conduttrici più apprezzate di Rai 1 ma a quanto pare, qualche collega sembra non vederla particolarmente di buon occhio. In una recente intervista infatti, la presentatrice di Da Noi a Ruota Libera ha espresso qualche risentimento nei confronti di Mara Venier.

A suo avviso, la star di Domenica In sembrerebbe non apprezzarla molto tanto da non introdurre mai il suo talk show, che nella fascia pomeridiana di Rai 1 segue proprio quello della zia Mara. A tal proposito la Fialdini ha detto: "È un grande mistero, ce lo chiediamo tutti noi perché il programma non è solo mio, ma ci lavoriamo in 15-20 persone. Non ne ho la più pallida idea. Ma proprio non lo so. Che devo dirti. Le starò sulle balle. L'ho incontrata due volte: una in studio, uno ai palinsesti. Quindi neanche a dire che le ho fatto qualcosa".

Le due conduttrici condividono ormai da anni il panorama della prima rete e hanno anche un amico in comune, ovvero Alberto Matano de La Vita in Diretta, ma sembra che nel corso del tempo non siano riuscite mai ad instaurare nessun rapporto e la Fialdini non sa quali sono le motivazioni di questo gelo: "Tendenzialmente a noi chiedono di lanciare chi viene dopo. Si fa rete, si fa squadra e si lavora tutti insieme. In teoria si lavora tutti per la stessa azienda. Però nessuno può obbligare Mara Venier a fare quello che non le va di fare. Oppure forse si dimentica di me? Non lo so davvero".