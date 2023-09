Francesca Michielin annulla tutti i concerti dopo l'intervento: 'dolori insostenibili'

Qualche settimana fa, la conduttrice di X-Factor Francesca Michielin aveva aggiornato i fan dell’intervento chirurgico a cui si era dovuta sottoporre e che l’aveva costretta ad annullare alcuni impegni. Oggi la cantante sul proprio account ufficiale Instagram è tornata sulla questione.

Francesca Michielin, in un lungo post condito da una fotografia dove la si vede di spalle al pianoforte, ha annunciato che i medici le hanno imposto l’annullamento di tutti i concerti per permetterle di recuperare al meglio dall’intervento chirurgico di qualche settimana fa.

La Michielin ha ripercorso tutto quanto è accaduto nell’ultimo anno, quando “ho capito che non sempre possiamo avere il controllo su tutto, anzi: ho capito, o meglio, ho accettato che spesso la vita ci chiede di lasciare andare, anche quando le domande sono più delle risposte, ma ancora di più, ho compreso che dobbiamo dare dignità e abbracciare i nostri corpi anche e soprattutto nei momenti di “imperfezione”, di profonda insicurezza e vulnerabilità, anche e soprattutto quando non ci possono sostenere come vorremmo”.

Pur senza scendere nei dettagli, la cantautrice ha svelato che un anno fa ha scoperto di avere un problema fisico ma ha cercato di conviverci continuando con i suoi impegni, “nonostante la presenza costante del dolore”. Pur rassicurando i fan, in uno stralcio dove afferma che “ci sono problemi ben più gravi del mio”, Francesca afferma che nell’arco di questi dodici mesi il problema non è rientrato ed è stata costretta un mese fa a sottoporsi ad un intervento abbastanza invasivo in quanto “era questo l’unico percorso percorribile per tornare a stare meglio”. L’intervento è fortunatamente riuscito benissimo, e negli ultimi dieci giorni ha iniziato a fare musica. Tuttavia, “provando a fare il consueto training vocale, ho avvertito dei dolori addominali sempre più importanti, che si sono intensificati e sono diventati insostenibili. Pensavo sarebbero rientrati, che era tutto normale, ma ogni giorno stavo sempre peggio”.

Per tale ragione, dopo diverse visite i medici le hanno comunicato che si deve fermare più del tempo inizialmente suggerito. “Quindi sono qui per scusarmi con voi, con tutta me stessa, perché mi trovo costretta ad annullare anche le ultime date del tour estivo e i prossimi impegni” continua il post in cui la cantante si dice affranta nel non poter tornare sul palco.

Immediate le reazioni dei colleghi: da Laura Pausini ad Emma Marrone, passando per Levante, Baby K, Ghemon e Orietta Berti, tutti (oltre che ovviamente i fan) si sono stretti intorno alla giovane e talentuosa cantante, a cui mandiamo anche noi un in bocca al lupo.