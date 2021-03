Francesco Arca in lacrime a Verissimo: 'É morto quando avevo più bisogno di lui'

Come ogni sabato torna l'appuntamento con Verissimo e tra i vari ospiti, questa volta Silvia Toffanin ha intervistato Francesco Arca. L'attore ha avuto modo di parlare non solo della sua carriera ma anche, della sua famiglia e di quel dramma che lo ha colpito a soli 15 anni.

Francesco Arca ha infatti perso suo padre quando era poco più di un bambino e a tal riguardo ha detto: "L'ho perso nel periodo in cui il papà diventa fondamentale, verso i 15 anni. Lo è sempre in realtà, ma per un ragazzo ancora di più. Papà faceva il militare, il paracadutista, ma a casa era tutto amore e abbracci. Mi è mancato, ma mi ha dato un forte esempio. Fortunatamente ho avuto una mamma super è una sorella incredibile. Mi sentivo l'uomo di casa, quindi ti responsabilizzi, cercavo di non far mancare a loro la figura paterna, ma capita purtroppo a tante persone questa situazione".

Con un po' di imbarazzo dinnanzi alla telecamera di uno studio televisivo, l'attore ha poi aggiunto sui suoi bambini: "Il mio punto forte e debole, una dicotomia di vita, perché quando vedo i miei figli prendo tanta energia e quando mi allontano chiaramente...".

Arca ha poi continuato parlando della sua compagna Irene Capuano, incontrata dopo la fine della sua storia con Laura Chiatti: "Irene ha sopportato tanto. Sono diciassette anni che ci conosciamo, c'è sempre stata, ma ne abbiamo passate tante. Non mi ha mai bloccato, mi ha sempre supportato, anche quando doveva rimanere da sola con due figli piccoli e io dovevo partire per lavoro. Non potrei fare altro nella vita, a parte il papà".

Francesco Arca è tra l'altro attualmente in onda su Canale 5 al fianco di Sabrina Ferilli con Svegliati amore mio.