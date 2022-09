Francesco Il Cantico, Roberto Benigni nel nuovo progetto per Paramount

La piattaforma Paramount+ è giunta anche in Italia e con lei un catalogo di tutto rispetto, con oltre 8.000 ore di contenuti tra cui spiccano i nostri Benigni e Verdone.

Benigni sarà il presentatore di Francesco, il cantico, uno spettacolo che si preannuncia "una lettura immersiva di uno dei testi più iconici dedicati all'amore". La notizia è stata comunicata questa sera presso gli iconici Cinecittà Studios di Roma insieme all'annuncio della nuova stagione della commedia Vita Da Carlo. Nella serie il comico e attore Carlo Verdone veste i panni di se stesso rivelando il suo difficile rapporto con Roma, mentre mostra la frugale vita privata di un uomo che non si nega mai al suo pubblico, tra selfie per strada e autografi nelle aree di sosta.

A Benigni e Verdone si affiancano, su Paramount+, anche star italiane del calibro di Elodie e Greta Scarano. Elodie sarà al suo primo ruolo da attrice in Ti Mangio Il Cuore, film tratto dal romanzo-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini sulla mafia foggiana, recentemente apprezzato alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, mentre la Scarano sarà protagonista del film drammatico Circeo di Cattleya e VIS, che ricostruisce le vicende del famigerato caso del 1975 che ha segnato per sempre la nostra società.

Tutti questi nuovi progetti originali fanno parte del piano di Paramount+ di realizzare 150 titoli originali internazionali entro il 2025: "Siamo l'unico servizio di streaming in cui potrete vedere Sylvester Stallone, SpongeBob, Star Trek, South Park e incredibili star italiane come Elodie e Verdone in un unico luogo", ha dichiarato Marco Nobili, Vicepresidente esecutivo e Direttore generale internazionale della casa di produzione.

Una progettualità da parte di Paramount che vede nell'Italia un mercato ed un bacino di utenze strategico, necessario per poter competere con le altre piattaforme streaming già esistenti.