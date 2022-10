Francesco Pannofino presenta Boris 4 anche su Sky: 'Le cose belle riemergono sempre'

Sarà Francesco Pannofino il protagonista della nuova puntata di “Stories”, il ciclo di interviste ai principali interpreti dello spettacolo italiano ospitato da Sky sul canale di Sky TG24.

L'attore sarà ospite del vicedirettore della testata, Omar Schillaci, con la regia di Roberto Contatti, e si racconterà nell'incontro “La qualità secondo Francesco Pannofino”, in onda giovedì 27 ottobre alle 21 su Sky TG24 (e in replica sabato 29 alle 21 e domenica 30 alle 15) e sempre disponibile On Demand: un viaggio nella sua lunga carriera tra l’amore per il calcio, il ricordo di Aldo Moro, Forrest Gump e soprattutto il ritorno di Renè Ferretti in Boris 4.

Boris infatti è tornato su Disney Plus a dodici anni dalla terza stagione e a undici dal film, con una quarta stagione che racconta ancora una volta, con un linguaggio fuori dagli schemi, il dietro le quinte del mondo del cinema e della televisione italiani. Sui nuovi episodi, Pannofino ha dichiarato a Sky: “La prima stagione andò in onda nel 2007, poi ne abbiamo fatte tre. Abbiamo fatto il film. Poi, purtroppo è venuto a mancare Mattia Torre, che era uno dei tre autori di Boris. E allora anche noi, tutti quanti, ci eravamo rassegnati all'idea che ormai l'avventura fosse finita. Poi invece, miracolosamente, le cose belle riemergono sempre e abbiamo fatto la quarta stagione, naturalmente adeguandola ai tempi: c'è la piattaforma streaming ad esempio. E quindi anche con la modernità dei protocolli, i codici di comportamento, i personaggi di Boris saranno alle prese con queste innovazioni. In questa quarta stagione siamo a Cinecittà: credo che quelli che amano Boris abbiano voglia di rivedere i personaggi ai quali sono molto affezionati. Qui si creano dei paradossi veramente molto, molto divertenti”.

Per altri contenuti, guardate il trailer ufficiale di Boris 4: la serie è ora disponibile su Disney Plus.