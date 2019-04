Francesco Totti, in arrivo una serie TV sul campione giallorosso

La vita di Francesco Totti, storico numero 10 e capitano della Roma, di cui è attualmente dirigente, potrebbe presto diventare una serie TV. Sembra che il produttore Pietro Valsecchi, infatti, si sia aggiudicato i diritti dell'autobiografia Un Capitano.

Il libro, scritto dall’ex campione giallorosso insieme al giornalista di Sky e della Gazzetta dello Sport Paolo Condò, è edito da Rizzoli e si è rivelato in breve tempo uno dei più riusciti nel suo genere.

Secondo la "rosea", il più venduto quotidiano sportivo d’Italia, il progetto di realizzare un prodotto televisivo sulla vita e la carriera di Francesco Totti va avanti già da qualche mese. La produzione dovrebbe essere affidata alla Wildside di Lorenzo Mieli e Mario Gianani. Nelle duplici vesti di attrice e produttrice sarà presente anche Virginia Valsecchi, figlia di Pietro, produttore dei film di Checco Zalone. Anche Sky sarà della partita, mentre sui nomi del regista e del protagonista non ci sono ancora notizie ufficiali. A quanto trapela, però, Francesco Totti sarà interpretato da un giovane attore, relativamente sconosciuto al grande pubblico. L’idea, sembra, è quella di affidare invece ad attori più celebri alcuni ruoli di contorno.

Per gli appassionati di calcio, uno sport tradizionalmente ostico da rendere sullo schermo, l'attesa è già iniziata. Dall'esordio, giovanissimo, in maglia giallorossa nel 1993 alla conquista dello scudetto del 2001, dalle "sirene" inascoltate di club come Real Madrid e Milan all'infortunio del 2006, con recupero a tempo di record per andare in Germania a vincere il Mondiale, la carriera di Totti sembra perfetta per una versione romanzata da gustare a puntate.