Francesco Totti e Ilary Blasi allargano la loro famiglia: la piccola Isabel è felicissima

Francesco Totti ed Ilary Blasi hanno sempre dichiarato di voler avere una famiglia numerosa e, dopo la nascita di Cristian, Chanel ed Isabel, i due hanno deciso di accogliere nella propria casa un nuovo componente.

Stiamo parlando di una tenerissima capretta marrone che nelle stories pubblicate su Instagram si mostra allegra e pimpante in giro per la casa dell'ex capitano della Roma. Il piccolo animaletto indossa un collare come se fosse un vero e proprio cagnolino e gioca teneramente con Isabel, la terzogenita della famiglia Totti. Questo non è però l'unico animale domestico posseduto dalla famiglia. Francesco Totti e Ilary Blasi hanno infatti anche una gattina di razza Sphynx. Si tratta di una particolare tipologia di gatto senza peli che è stata chiamata Donna Paola e che nei mesi scorsi ha anche messo al mondo dei cuccioli.

Inizialmente sembra che il Capitano della Roma non fosse felicissimo per questa new entry e che avesse addirittura litigato con sua moglie che l'aveva portata a casa senza il suo consenso: "Tiè, guarda mia moglie che m’ha comprato: un gatto senza peli. E sai come lo ha chiamato? Donna Paola. Ma tanto alla fine fanno sempre come pare a loro, si è presentata col gatto. Non ci siamo parlati per due giorni, ma poi me ne sono innamorato anche io". Chissà cosa Totti penserà della capretta.

Intanto Totti è il protagonista di Speravo de morì prima, una serie Sky a lui dedicata con protagonista Pietro Castellitto.