Francesco Totti e Ilary Blasi positivi al Covid19: ecco le loro condizioni di salute

Nelle ultime ore è giunta la notizia della positività al Covid di Francesco Totti. L'ex Capitano della Roma presenta una serie di sintomi tra cui un forte mal di gola e la febbre. Anche sua moglie Ilary Blasi è risultata positiva, ma quest'ultima è fortunatamente asintomatica.

Molti sono stati i messaggi ricevuti dai tifosi della squadra giallarossa, tutti sperano infatti che l'amatissimo Capitano possa guarire rapidamente. La preoccupazione è tanta dopo la prematura scomparsa di Enzo Totti, il padre dell'attaccante venuto a mancare a seguito di alcune complicazioni causate proprio dal Coronavirus. Questo non è dunque un momento felicissimo per il Capitano.

Intanto proprio nelle ultime ore quest'ultimo aveva dedicato un commovente messaggio in ricordo di Gigi Proietti, l'attore morto nel giorno del suo ottantesimo compleanno:

"Va via un pezzo della nostra Roma, quella vera passionale e allegra. Come definire Gigi, era un grande e il suo sorriso è stato e rimarrà unico. Gigi era presente al ricevimento per il mio matrimonio, ci vedevamo in qualche occasione e con la sua allegria e il suo grande carisma trasmetteva sempre grande gioia. Mi ha seguito per tutta la carriera da calciatore, era un grande tifoso romanista e ha rappresentato Roma nel mondo come solo noi veri romani sappiamo fare. Gigi ti voglio bene, anche dal cielo ci farai stare allegri. Roma ti sarà sempre grata".