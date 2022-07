Francesco Totti e Ilary Blasi si separano: ora è (quasi) ufficiale

Dallo scorso febbraio si susseguono voci sulla possibile separazione tra Totti e Ilary Blasi e ora, stando a quanto riportato da Dagospia, la storica coppia formata dal calciatore e la presentatrice sarebbe definitivamente giunta al capolinea.

Sul sito diretto da Roberto D'Agostino si legge: "Stasera Francesco Totti e Ilary Blasi comunicheranno al popolo italiano, con un comunicato congiunto, la decisione di separarsi in modo consensuale. Era il 21 febbraio quando questo disgraziato sito annunciò la fine dell'idillio tra il Pupone e la sua Pupa, da quel momento un inutile fiume di smentite, chiacchiere, imbarazzanti video, tentativi di occultamento e altro bla-bla-bla".

Insomma a poco sono servite le smentite di Totti e Ilary Blasi. Come riporta lo stesso giornale online i problemi della coppia erano noti a tutti ma nel mondo sportivo che spesso si sceglie di nascondere le cose per far prevalere la regola dell'omertà. Il Pupone e quella che sta ormai per diventare la sua ex moglie sarebbero infatti stati tutelati dai giornalisti sportivi che avrebbero decisero di mettere a tacere tutte le voci in merito alla fine della loro relazione.

"I problemi di casa Totti erano noti a tutti, ma nel giornalismo sportivo vige spesso al legge dell'omertà. Totti è stato l'ottavo Re di Roma. Ai re si perdona tutto e si nascondono le magagne".

Staremo a vedere se stasera alle ore 19 verrà effettivamente rilasciato il comunicato di cui parla Dagospia e se, effettivamente, il matrimonio di Totti e Ilary Blasi finirà dopo oltre 17 anni.