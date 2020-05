Francesco Totti e Ilary in incognito a Roma: passeggiata in centro con le mascherine

Una semplice passeggiata in centro città, un lusso che nei tempi pre-Covid19 alcuni non potevano permettersi: tra questi, sicuramente Francesco Totti ed Ilary Blasi, la coppia più riconoscibile dell'intera Nazione. Figurarsi se avrebbero mai potuto camminare tra le vie del centro storico di Roma! Sarebbero stati immediatamente assaliti dalla folla.

Ma in periodi di Coronavirus questo "sogno" è diventato realtà. Protetti dalle mascherine nere, berretto per Francesco e occhiali da sole per Ilary, i due si sono mimetizzati bene tra la folla ed hanno trascorso qualche ora nella loro amata città.

Complice il distanziamento sociale, il campione del mondo e sua moglie hanno potuto godere delle meraviglie della loro Roma completamente indisturbati, senza apparentemente essere notati dalle persone, soffermandosi a scattare foto nei pressi dei monumenti storici della Città Eterna: una foto al Pantheon, poi alla Fontana di Trevi, e una passeggiata in via del Corso (dove Totti non metteva piede da anni).

L'amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi è davvero immenso, e sebbene stiamo insieme da molti anni non mancano i gesti romantici tra i due: Totti ha sorpreso Ilary per i suoi 39 anni nonostante la quarantena e passano molto tempo insieme ai loro figli. Altri vip invece non se la passano così bene: da famiglia felice a storia triste, Pamela Prati racconta la verità su Mark Caltagirone.