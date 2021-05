Francesco Totti, indagine archiviata: per la FIGC 'non ha commesso alcun illecito'

Buone notizie arrivano dalla Federcalcio per Francesco Totti: l'indagine sulle presunte irregolarità commesse dall'ex capitano della Roma con la sua agenzia di rappresentanza, la CT10 Management, è stata archiviata dalla commissione agenti FIGC. Il campione del mondo 2006 non ha commesso alcun illecito e ha agito nel pieno rispetto delle regole.

L'indagine era partita in seguito all'esposto di alcuni procuratori, secondo i quali Francesco Totti stava operando da procuratore senza esserlo. La commissione agenti della Federcalcio ha concluso che così non è stato, e l'ex numero dieci, che nel frattempo è diventato ufficialmente un "agente domiciliato", potrà così continuare la sua attività insieme al suo socio Giovanni Maria Demontis.

Senza questo titolo, infatti, l'ex capitano giallorosso avrebbe potuto soltanto limitarsi alle attività di scouting. Intanto l'ambiente Roma, seconda casa di Francesco Totti, è in fermento per la notizia dell'ingaggio del nuovo allenatore. Mourinho è pronto a rivoluzionare la Roma, e tifosi e addetti ai lavori già immaginano quali potranno essere gli acquisti e come giocherà la squadra allenata dal portoghese, reduce da una poco felice esperienza sulla panchina del Tottenham.

C'è prima da concludere, però, questa stagione, sotto la guida di Fonseca. Giovedì sera la Roma è stata eliminata dal Manchester United in semifinale di Europa Legue, nonostante la vittoria per 3-2 nella gara di ritorno. Dopo il 6-2 dell'andata, del resto, l'impresa sarebbe stata di quelle impossibili.