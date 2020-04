Francesco Totti sorprende la moglie Ilary Blasi per i suoi 39 anni durante la quarantena

Anche durante la quarantena Francesco Totti ci tiene a fare una sorpresa per il trentanovesimo compleanno di sua moglie Ilary Blasi. I due, sposati dal 2005, hanno tre figli, e stanno condividendo questi giorni di lockdown in casa insieme alla loro prole.

Stanno facendo sorridere nelle ultime settimane i video che il Pupone fa in diretta con altri nomi del calcio italiano suoi colleghi: comiche e anche un po' tenere le chiamate con Bobo Vieri o con Cannavaro in diretta Facebook in cui ricordano con nostalgia gli anni d'oro e scherzano fra loro.

Intanto però, Francesco Totti ha preparato una sopresa per Ilary Blasi il giorno del suo compleanno, e vuole mostrare al mondo che ama ancora la sua compagna come la prima volta (e la longevità del loro amore ne è testimonianza)

E cosa si inventa? Nonostante la quarantena e l'impossibilità di fare dimostrazioni eclatanti, condivide in diretta una stories che riproduce le foto del loro amore per il suo compleanno, con "Il regalo più grande" di Tiziano Ferro in sottofondo alle diapositive.

Nessuno ha dubbi che la loro relazione sia davvero speciale. Nella foto pubblicata poche ore fa sempre sul suo profilo Instagram, ha commentato "Auguri amore mio... buon compleanno", volendo dare una dimostrazione quanto più concreta possibile del sentimento che prova. Come per dire so che sei qui, ma voglio che anche il mondo sappia che ti amo. Un gesto bellissimo da parte dell'ex calciatore per la sua adorata Ilary Blasi.



